Потеряв на СВО 26-летнего сына, Римма Маршева нашла себя в помощи людям: она работает в филиале фонда «Защитники Отечества» и помогает почти 200 семьям участников спецоперации – матерям и женам погибших, вернувшимся ветеранам. В День матери она рассказала «Татар-информу» о сыне, которым гордится, и о том, как нашла в себе силы жить дальше.





Римма Маршева работает соцкоординатором фонда «Защитники Отечества», поддерживает тех, кто потерял своих близких

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Оба моих мальчика выросли патриотами»

В День матери «Татар-информ» решил рассказать историю Риммы Маршевой – женщины со стальным стержнем. Потеряв на СВО сына, она не ушла в себя, не замкнулась, а сжав всю волю в кулак, продолжила дело сына – он служил Родине, и она теперь несет свое служение, помогая таким же, как она, близким участников СВО. Теперь она социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества».

Сыну Риммы Даниилу Маршеву было 26 лет. Он окончил Нахимовское училище, а потом уехал служить во Владивосток в легендарную часть спецназа. С началом специальной военной операции он отправился на фронт – был в самой гуще событий и героически погиб во время выполнения боевого задания.

У Риммы остался младший сын Глеб, который недавно вернулся из армии. Она гордится обоими своими сыновьями и считает их настоящими патриотами.

«В нашей семье из военных был только мой дедушка, участник Великой Отечественной войны, он дошел до Берлина, вернулся с ранением. Он умер уже очень давно, и мои мальчики его не застали. Тем не менее они выросли патриотами – очень любят свою Родину», – рассказывает Римма.

Фото: предоставлено Риммой Маршевой

«Он везде участвовал, все успевал – я всегда поражалась, сколько же у него сил было»

Когда Даниил учился в четвертом классе, семья Маршевых из города Тетюши перебралась в Казань.

«Сын занимался спортом: дзюдо, борьба, большой теннис, теннис настольный, судьей на соревнованиях был. Он был разносторонне развитым, даже был моделью у Изольды Сахаровой. Он везде участвовал и везде все успевал. Я всегда поражалась, сколько же у него сил было», – отметила мать офицера.

Римма вспоминает: сын был высоким, ростом 195 сантиметров, сильно выше нее. Говорит – чувствовала, что рядом с ним ей ничего не страшно.

«После школы он поступил в колледж, потом в университет, но, не доучившись, взял академический отпуск и ушел в армию на срочную службу. Все решения он принимал самостоятельно, конечно, делился со мной, мы все обговаривали, но последнее слово всегда было за ним, и я во всем его поддерживала. После армии он восстановился на учебе и, проучившись один курс, заявил мне, что собирается поступать в Нахимовское училище в Севастополе. Я очень удивилась: как же он будет сдавать ЕГЭ, ведь после школы уже два года прошло, как он учиться будет вместе с 11-классниками? Но он заверил меня, что все будет хорошо. Так все и было. Конкурс был большой, но он с легкостью поступил. Он был командиром в своем взводе, руководство его очень хвалило. Там он стал мастером спорта в троеборье: они плавали на ялах, на байдарках и на парусниках. Два раза участвовал в параде Победы», – с гордостью вспоминает Римма.

Фото: предоставлено Риммой Маршевой

После выпускного в 2021 году в звании лейтенанта Даниил отправился на службу по контракту.

«В Нахимовском училище он прошел специальную подготовку, поэтому его отправили служить в особенную часть – службу он нес на острове Русский в районе Владивостока в отряде специального назначения “Холуай” – это неофициальное название 42-го отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Тихоокеанского флота ВМФ России», – объяснила мать военнослужащего.

«В тот отпуск я видела своего ребенка в последний раз»

Несколько месяцев офицер был в дальних походах, а потом приехал домой в отпуск.

«Четыре месяца он не выходил на связь: я не знала, что с ним, где он, что ест, что пьет. И тут со мной связываются по спутниковой связи – у меня сразу екнуло сердце, но в трубке я услышала знакомый голос: “Мама, это я! Ты сможешь отпуск взять?” Он пришел ко мне на работу с огромным букетом цветов – я сияла от счастья», – вспоминает Римма.

Но отдохнуть полностью все положенные ему дни Даниил не смог – его срочно вызвали на службу. Мать тогда совсем не понимала, что происходит, и даже не подозревала, где вскоре окажется ее сын. Он, в свою очередь, не стал беспокоить мать плохими новостями.

«В тот отпуск я видела своего ребенка в последний раз. Я не сразу узнала, где он находится. Было сложно осознать все происходящее, потому что мы жили в спокойное время и никто не мог даже представить, что начнется СВО. До сих пор многие не могут это осознать», – отметила она.

Даниила распределили в 155-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, которая базировалась в Донецке. Служил он в поселке Никольское. Он погиб 5 мая 2022 года, месяц не дожив до своего 27-летия.

«Мне рассказали, что в тот день Даниил с сослуживцами ехал с боевого задания. Он с товарищами был на БТРе, сидел сверху, впереди шел “Тигр”. Они подорвались на противотанковой мине, взрыв был такой, что БТР откинуло на три метра в сторону. Сына пытались спасти, но все было очень быстро, ему не успели оказать первую помощь. Над ними начал кружить дрон, и надо было скорее эвакуировать раненых», – рассказывает мать офицера.

Фото: предоставлено Риммой Маршевой

«Жизнь как будто ударила по голове, я чувствовала себя так, будто я села на черную дорогу и не могла подняться»

Сына мать похоронила на малой родине в Тетюшах. Рядом с ним покоится сын ее коллеги – социального координатора фонда Ирины Нагуськиной, тоже участник СВО.

«Самое страшное – видеть, как твоего сына опускают в землю. Я бы все на свете отдала, чтобы оказаться на его месте. Он ведь только начал жить. В моей жизни все перевернулось. Жизнь как будто ударила по голове, я чувствовала себя так, будто села на черную дорогу и не могла подняться. Потом начались разговоры с психологами, я пыталась собраться, взять себя в руки и двигаться вперед, чтобы не опустить руки от горя», – рассказывает она.

На могиле сына она установила его фотографию, а рядом куар-код, пройдя по которому, можно узнать историю Даниила.

«Два раза в год – в день рождения Даниила и в День Военно-морского флота – мы проводим мероприятия в память о нем в Тетюшах. Все его друзья стараются приехать. Для нас это стало уже традицией. Мы устраиваем соревнования по теннису, футболу, организуем полевую кухню и всех кормим. Деткам вручаем сладкие подарки, а потом идем на кладбище. Вечером уже в тесном кругу собираемся у моей мамы», – рассказывает Римма.

Друзей у ее сына было очень много – все отзывались о нем очень хорошо, а он никогда ни о ком не говорил плохого, добавила Римма.

«В Казани, на Глушко, 9, где мы раньше жили, есть мурал – его заказали друзья сына. Его портрет получился очень похожим – он полностью передает его глаза и улыбку. Все говорят, что у него гагаринская улыбка. Все его помнят и чтят его память, и меня не забывают. Он был душевный, улыбчивый, лучезарный. Он был моей поддержкой и опорой», – добавила она.

У Риммы остался младший сын Глеб, который недавно вернулся из армии. Она гордится обоими своими сыновьями и считает их настоящими патриотами Фото: предоставлено Риммой Маршевой

«Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог…»

Даниил был хорошим сыном для родителей, отличным братом, любящим внуком для бабушек и дедушек, отметила Римма.

«Если я нервничала, он клал мне на плечу руку и говорил: “Мамочка, все будет хорошо, успокойся”, и я всегда успокаивалась. Понимала, что все решится, знала, что сын во всем разберется. Когда он надевал свою форму, рядом с ним я робела, меня переполняла гордость! Увы, обстоятельства сложились так, предугадать их никто не мог. Как Гурченко пела: “Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог…” Эта песня напоминает мне о том, что ты не знаешь, что будет завтра, и нужно ценить то, что у нас есть сегодня. Бывает, младший сын придет поздно домой, садится у моей кровати и начинает делиться впечатлениями от прожитого дня. И я буду слушать его хоть до утра, пусть я и не высплюсь. Я ценю то, что он делится со мной», – рассказывает Римма.

Младший сын Риммы Глеб 19 ноября вернулся из армии, служил он в ракетных войсках, вернулся в звании ефрейтора.

«Было тяжело отпускать его в армию, но он сказал, что лучше сейчас отслужит, пока молодой, пока нет семьи. Сразу после возвращения он восстановился в вузе – он учится в Академии правосудия, мечтает стать следователем. В свое время Даниил мечтал забрать его к себе военным переводчиком, потому что у Глеба есть способности к языкам, но после трагедии, которая произошла в нашей семье, Глеб поменял свое решение – не хочет меня оставлять. При этом тоже будет на службе, при погонах», – объясняет мать.

Римма рассказывает, что, когда старший погиб, младший сын ее очень поддерживал.

«Когда я плакала, он приходил и говорил: “Мам, ну ты же обещала, что не будешь плакать, на тебя же Даниил смотрит, не расстраивай его”. Тогда я брала себя в руки и не давала себе погрузиться в горе. Но все равно только мы, матери, которые потеряли своих сыновей, знаем, что происходит у нас внутри, как кровоточит сердце. Эта рана никогда не затянется и останется с нами до конца. Моя мама до сих пор не верит, что Даниила нет, постоянно повторяет: “А может, он в плену?” Я и сама до конца не осознаю – видимо, мозг не хочет это принимать. Только когда стою у его могилы, понимаю, что он больше никогда не придет и не обнимет, не скажет добрых слов. От этого тошно, тяжело на душе. Но я стараюсь переключиться с этих мыслей», – поделилась она своими переживаниями.

Фото: предоставлено Риммой Маршевой

«Низкий поклон каждой маме, которая воспитала защитника Родины»

3 декабря будет ровно год, как Римма устроилась работать в фонд «Защитники Отечества». Сейчас у нее около 200 подопечных, среди них мамы и жены погибших, ветераны, вернувшиеся с фронта. Ради этого женщина оставила прежнюю работу – начальника отдела в крупной строительной компании.

«Я пришла с мыслью о том, что хочу помогать семьям участников СВО. Первое время было очень тяжело, сейчас я адаптировалась. Здесь я переключаюсь на проблемы других, мне становится легко на душе от того, что я каждый день кому-то помогаю. Здесь мы проводим мероприятия для матерей, жен и детей, для ветеранов боевых действий. Мы, как можем, поддерживаем тех, кто ищет своих без вести пропавших родственников. Мы делаем для них все, что в наших силах», – подчеркнула социальный координатор.

Римма признается, что работа у нее непростая. Чтобы отвлечься от плохих мыслей, она занимается спортом и каждый день много ходит пешком.

«Это меня Даниил приучил – он, когда приезжал в отпуск, всегда утром будил на пробежки. Ему было неважно, отпуск или нет, он всегда занимался, участвовал в казанских марафонах. И сейчас меня это спасло – спорт помогает снимать стресс», – добавила она.

Работая в фонде, общаясь с такими же мамами, Римма старается им и себе самой показать, что жизнь продолжается. Нужно жить и гордиться своими сыновьями и их подвигом.

«Очень непросто видеть, какую боль они переживают. Я объясняю им – мысль о том, что их сын совершил подвиг ради всех нас, должна окрылять и давать силы жить дальше. Жить ради них, ради сохранности памяти о них, ради того, чтобы передать их истории будущим поколениям. Низкий поклон каждой маме, которая воспитала защитника Родины, не пощадившего живота своего, павшего за нашу Русскую землю», – говорит Римма Маршева.

Римма вспоминает, что каждый год в День матери получала огромный букет от Даниила, даже если он находился очень далеко.

«Сейчас я чувствую пустоту, но у меня есть младший сын. Теперь он дарит мне цветы. В прошлый раз он принес мне 101 розу – это был огромный букет, который было сложно удержать в руках. В День матери я хочу пожелать всем женщинам, чтобы они жили и радовались. Я считаю, что каждый сын для матери – герой! Но те, кто вырвался из комфорта нашей жизни, отправился мерзнуть в окопах, где нет воды не то чтобы помыться, но даже чтобы попить, – это настоящие патриоты. Всем военным, их матерям и женам низкий поклон! Желаю каждой матери крепкого здоровья и счастья», – сказала напоследок мама героя Даниила Маршева Римма.