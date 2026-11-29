В Алан-Бексерской основной общеобразовательной школе Высокогорского района прошли мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Татарстана и Дню Государственного герба России.

Организаторами викторины на знание символов республики выступил юнармейский отряд «Сокол».

Также юнармейцы вместе с участниками движения «Орлята России» провели творческое занятие «Герб моей школы». Вместе с юнармейцами они обсудили, какие идеи и ценности могли бы найти отражение в школьном гербе.

День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября, а День Государственного герба России – 30 ноября.