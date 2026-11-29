Постоянная материальная поддержка взрослых сыновей со стороны матерей может мешать мужчинам становиться самостоятельными и приучать их к иждивенчеству. Такое мнение высказала телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она убеждена, что взрослые мужчины должны самостоятельно обеспечивать себя, а не рассчитывать на регулярные денежные переводы от родителей.

«Заглядывать в чужой кошелек не очень хорошо – женщины сами считают, сколько денег переводить своим сыновьям. Помогать финансово – это добровольное дело каждой матери, однако нельзя воспитывать инфантильность. Взрослые мужчины, сыновья, должны сами деньги зарабатывать, это ежику понятно, сами потом будут расхлебывать эту историю», — сказала Сябитова в беседе с «Абзацем».

Телеведущая также рассказала о финансовых отношениях со своими детьми. По ее словам, взрослые сын и дочь участвуют в семейном бизнесе и получают официальную заработную плату. Все выплаты проходят через бухгалтерию, с начислением и перечислением необходимых налогов.

При этом, как отметила сваха, дети не только самостоятельно зарабатывают, но и стараются заботиться о матери. Они поддерживают ее финансово и даже делают замечания, когда она тратит слишком много денег на подарки и неожиданные сюрпризы.