Савелий Коростелев

Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, после падения и временной потери лыжной палки финишировал 12-м в масс-старте на 20 километров в рамках первого этапа Кубка мира 2026–2027 годов, проходящего в финской Руке.

Бронзовый призер этапа Кубка мира 2025–2026 годов и участник Олимпийских игр в Милане не устоял на ногах к концу спуска, упал и сломал лыжную палку. После этого он некоторое время бежал без палки. Инцидент произошел после преодоления спортсменами отметки в 6,5 километра.

В итоге отставание Коростелева от победившего с результатом 45 минут 14,0 секунды норвежца Йоханнеса Клебо составило 6,1 секунды. Вторым пришел еще один представитель Норвегии – Эмиль Иверсен, который отстал от лидера на 0,2 секунды. Третьим стал опять-таки норвежец – Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 0,5 секунды.

Другой россиянин, Сергей Волков, финишировал 40-м с отставанием 13,9 секунды.

Ранее на первом этапе Кубка мира в Руке в индивидуальной гонке на 10 километров Савелий Коростелев занял 10-е место. В состязаниях, которые проходят в Финляндии с 27 по 29 ноября, принимают участие также татарстанки Дарья Непряева и Наталья Терентьева. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.