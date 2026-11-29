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«Представьте, что вы говорите со своим любимым дедом, которого через пару недель должны прикончить метастазы, а он все шутит о своем, даже планы какие-то строит. Больно это...» Жамиль Салимгареев Корреспондент «Татар-информа»

В ноябре в мировой прокат вышел новый фильм Мартина Макдонаха «Дикая лошадь» (Wild Horse Nine). На сентябрьской премьере в Венеции картина получила хорошую критику, ей даже прочили главные награды, но обошлось только главным актерским призом «Кубок Вольпи» для Джона Малковича. Чем же растрогала критиков новинка ирландского режиссера?

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За окном 1973 год. 72-летний ветеран ЦРУ отправляется на остров Пасхи со своим сослуживцем, чтобы подготовиться к перевороту в Чили – тому самому перевороту, который приведет к военной диктаторе Аугусто Пиночета.

Режиссер и автор сценария фильма всегда отличался изобретательностью в выборе обстоятельств для разбора сложных межличностных отношений: ссоры двух друзей на фоне гражданской войны в «Банши Инишерина» или скорби и мести после смерти близкого человека в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». Как прежде всего театральный драматург, Макдонах прекрасно выстраивает химию между своими героями, и сама история интересна не событиями, а тем, как персонажи взаимодействуют друг с другом.

Вот и на этот раз ирландский драматург выбрал поместить разговор о конце жизни палача в декорации края света (остров Пасхи находится в без малого 4 тысячах километров от Сантьяго), а на главные роли взял Джона Малковича, Сэма Рокуэлла и Стива Бушеми. Получился у него депрессивный антивестерн про Америку и всё, что связано с этой страной и ее национальным жанром.

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У палача-законника Криса (Малкович) внушительный послужной список: операция ЦРУ «PBSuccess» в Гватемале; переворот в Конго в 1960-м, во время которого был арестован Патрис Лумумба; менее успешная история в заливе Свиней на Кубе; и венец всей карьеры – события ноября 1963-го в Далласе, но об этом ему лучше не распространяться. Обо всем этом он хочет написать в своих мемуарах, почти как в «После прочтения сжечь» братьев Коэн, где герой Малковича тоже хотел изложить свои похождения (правда, более заурядные) на бумаге, но в данном случае не из-за увольнения, а из-за терминальной стадии рака, сопровождаемой провалами в памяти и раскаянием. Его прошлое настолько темное и неприятное, что, кажется, его собственный мозг хочет стереть всё подчистую.

Крис всю свою жизнь провел в тени, лгал и убивал, и это, естественно, вошло у него в привычку. «Я всегда врал, трудно остановиться. Мне бы хотелось перестать», – признается он однажды.

В частности, Крис задается вопросом, а попали ли в рай хорошие динозавры. Этот вопрос возникает у него в голове не случайно – он сам динозавр, морально устаревший, пусть жестокий, но естественный хищник. С этого он и решает начать свою книгу.

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А сопровождает Криса относительно молодой спецслужбист Ли (Рокуэлл), ветеран Вьетнама и неудачливый семьянин, которому открыто изменяет жена. Конечно, он знает, что Крис умирает. Больше того, сам Крис полгода назад пожелал, чтобы его прикончили на острове Пасхи, и сделать это должен именно Ли – единственный его друг.

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Сама история отдаленно, но напоминает дебют Макдонаха в большом кино – «Залечь на дно в Брюгге». Но «Дикая лошадь» намного более меланхолична, и даже черный юмор, отличительная черта Макдонаха, нагоняет еще больше тоски (не путать со скукой). Вот представьте, что вы говорите со своим любимым дедом, которого уже через пару недель должны прикончить метастазы, а он все шутит о своем, даже планы какие-то строит. Больно это, хотя старик не унывает.

Конечно, никакого государственного переворота герои не совершат, уж точно не они. Вообще весь, так сказать, первый акт этой истории разворачивается очень неторопливо, напоминая не шпионский триллер, а влог старой семейной пары, которая то и дело выясняет отношения и спорит по самым неочевидным темам. Вы, например, знали, как связаны гомосексуализм*, демократия и сыр? Вот у Криса есть на этот счет мнение – связаны самым непосредственным образом, одно следует за другим.

Но даже на смертном Крисовом одре руководство ЦРУ в лице загадочного ЭмДжей (Бушеми) не может оставить его в покое, ведь он может унести с собой в могилу главную улику и загадку, возможно, самого громкого преступления в истории США – убийства Джона Кеннеди. Именно Крис забрал и спрятал винтовку, из которой был убит президент, и куда-то дел пленку, на которую это убийство было задокументировано. По законам драматургии Макдонаха, сам ЭмДжей, усомнившийся в преданности Ли, приезжает на остров Пасхи, чтобы сделать то, что должно быть сделано. По законам той же драматургии всё закончится кровавой баней.

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Но есть в этой бесконечно черной истории и свои светлые пятна: случайная студентка из Чили, которая учит Криса говорить правду, или дикая лошадь, в которой Крис ощущает сочувствие, – но даже эти проблески не отменят будущего прихода Пиночета и следующего поколения спецслужб, которые продолжат учинять единственно допустимую свободу по всему свету. А единственный совет по предотвращению военной диктатуры, который может дать главный герой, – это стрелять первым.

«В конечном счете я мог бы убить на пару человек меньше, а времени стоило больше проводить с лошадьми. Вот и всё», – к такому выводу приходит Крис.

Я встретил лошадь.

Она была очень доброй лошадью.

Благодаря ей я стал куда меньше бояться смерти.

Конец моего стихотворения про лошадь.

(с) Крис, «Дикая лошадь»

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Жамиль Салимгареев – корреспондент.