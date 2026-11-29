Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев поздравил татарстанских спортсменов с успехами, достигнутыми сегодня, в последний день первого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/2027, проходившего в хакасском поселке Вершина Теи.

«В первую очередь хочу поздравить всех мам наших спортсменов и тренеров, сервисменов, менеджеров, поздравить наших спортсменок-мам. Вы всегда будете самым сильным стимулом жизни своих детей! Будьте счастливы!» – заметил Ильшат Фардиев, слова которого приводит пресс-служба ФЛР РТ.

«Погода в Хакасии сегодня проверяла наших спортсменов на выдержку, оттого и ярче золото Вероники Степановой, серебро Сергея Ардашева, бронза Александра Большунова. Отметим четвертое место Анны Коряковой, она вошла в шестерку лучших. Поздравляем наших спортсменов и готовимся ко второму этапу Кубка России», – подчеркнул он.

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 километров свободным стилем (Анна Корякова пришла четвертой). Сергей Ардашев и Александр Большунов заняли второе и третье места в гонке на 15 километров свободным стилем.