Александр Новак в 2020 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Васти России планируют увеличивать поставки моторного топлива на внутренний рынок за счет импорта и увеличения объемов производства. Об этом рассказал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак в интервью корреспонденту информационной системы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства», – проинформировал заместитель Председателя Правительства.

Относительно способов купирования последствий атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы Новак сказал, что справиться с проблемами помогаю дополнительные поставки топлива и перенос плановых ремонтов предприятий «вправо».

Вице-премьер также заверил, что ведется интенсивная работа в том числе по пассивной и по активной защите предприятий, а при необходимости – «быстрое восстановление».

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Еще весной, 1 апреля, Правительство РФ распространило введенные ранее ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, конце августа, конце сентября и конце октября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей, за некоторыми исключениями, останутся в силе как минимум до 31 января 2027 года.

Поставки российского дизеля на американский и другие международные рынки Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили во время телефонного разговора 9 октября. После переговоров Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день Правительство РФ объявило о частичном снятии запрета на экспорт дизеля.

В октябре Россия экспортировала на мировые рынки 510 тыс. тонн дизельного топлива. Ожидалось, что ноябрьские поставки составят примерно 2,15 млн тонн. При этом Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире, однако в конце октября атаки возобновились.

В конце сентября Владимир Путин ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ. В конце ноября он назвал главной задачей обеспечение стабильных поставок топлива.

Утром 19 ноября украинские беспилотники ударили по резервуарам для хранения нефти под Альметьевском. Сегодня над Татарстаном был сбит очередной БПЛА. В Государственную Думу на днях был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное распространение информации о последствиях ударов, терактов и диверсий.