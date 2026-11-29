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Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в третий раз с начала сезона сыграет с астанинским «Барысом». Игра пройдет на нижнекамской «Нефтехим Арене», она начнется в 14.00 по московскому времени.

На данный момент нижнекамцы с 37 очками после 32 игр находятся на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинцы заработали в 31 игре 33 очка и занимают седьмое место на Востоке. «<...> плотность таблицы такова, что любая осечка может отбросить команды вниз турнирной таблицы», – замечает в связи с этим пресс-служба «Нефтехимика».

Ранее соперники провели между собой 48 матчей. На счету «Нефтехимика» 23 победы, включая три в овертайме и одну по буллитам. У «Барыса» 25 побед, из которых пять в овертайме и четыре по буллитам. Разница шайб составляет 143:130 в пользу казахстанского клуба.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ команды встречались дважды. «Волки» оказались сильнее 26 сентября на чужом льду (3:6), но вскоре, 2 октября, уступили на своем в овертайме (4:5).

В предыдущем туре «Нефтехимик» в упорной борьбе взял верх над «Сочи» (4:5), а «Барыс» обыграл питерский СКА со счетом 4:7.