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Минувшей ночью над Татарстаном перехватили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, всего над регионами РФ прошедшей ночью были сбиты 1 017 вражеских дронов.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Республики Крым», – говорится в сообщении.

В ночь на 29 ноября РСЧС предупреждала татарстанцев об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны, Елабугу и Заинск.