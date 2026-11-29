Вероника Степанова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова, представляющая Республику Татарстан на домашних соревнованиях, стала победительницей гонки на 10 километров свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/2027, который проходит в хакасском поселке Вершина Теи.

Степанова преодолела дистанцию за 27 минут 22,7.секунды. Второй стала обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова из Вологодской области, отставшая от лидера на 20,8 секунды. Третьей пришла Мария Истомина (Ленинградская область и Пермский край), отставание которой от победительницы составило 50,2 секунды.

На четвертом месте оказалась еще одна татарстанка, Анна Корякова, с отставанием 57,4 секунды. Пятой финишировала Елизавета Бекишева из Тюменской области с отставанием в 1 минуту 21,7 секунды.

Ранее на первом этапе Кубка России Вероника Стенанова стала первой в классической разделке на 10 километров.