Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Олимпийскую чемпионку 2022 года в эстафете, обладательницу Кубка мира Наталью Терентьеву (Непряеву) переместили на 13-е место в итоговом протоколе масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2026/2027 в финской Руке.

Во время заключительного подъема российская лыжница наступила на лыжу шведской спортсменки Фриды Карлссон, из-за чего та упала. За создание помехи сопернице Терентьеву переместили с четвертой на 13-ю позицию.

Изначально представительница Татарстана преодолела дистанцию за 50 минут 1,2 секунды и уступила победительнице гонки, шведке Линн Сван, 1,6 секунды.