Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил жителей республики с Днем Государственного флага. В этом году исполняется 35 лет со дня утверждения флага Татарстана – это произошло 29 ноября 1991 года.

«За прошедшие десятилетия зелено-бело-красное полотнище, символизирующее главное достояние – единство многонационального народа, стало неотъемлемой частью облика Татарстана: его знают далеко за пределами республики, с ним сверяют дела и помыслы миллионы наших земляков в России и за рубежом. Цвета татарстанского флага традиционно связывают с природным богатством родного края, согласием и дружбой между людьми, силой и зрелостью общества – качествами, которые во все времена помогали нашему народу преодолевать испытания и уверенно двигаться вперед», – отметил Абдулганиев.

Председатель Госсовета подчеркнул, что под флагом Татарстан добивается успехов в экономике, науке, образовании и спорте, а также реализует деловые и социальные инициативы. Он добавил, что государственные символы помогают сохранять историческую память, укреплять гражданское единство и объединять жителей перед новыми вызовами.