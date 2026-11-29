В России необходимо вновь обсудить введение элементов цензуры, которые помогли бы регулировать поведение артистов и ограничивать их неоднозначные творческие эксперименты. Такое мнение высказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский. Поводом для его заявления стали публикации о жалобах, направленных на певца SHAMAN после эпизода с гитарой во время выступления в Кремле.

По мнению юриста, определенные механизмы контроля, применявшиеся в советской эстраде и существующие в зарубежной практике, могли бы помочь российским исполнителям придерживаться установленных рамок. Ответственный подход к организации выступлений позволил бы избежать резонансных ситуаций, связанных с поведением артистов, а также положительно повлиял бы на качество концертных программ.

«Таким людям, как SHAMAN, да и в целом деятелям эстрады, нужна цензура, продюсеры, агенты, которые за ними следят. У него выдающиеся голосовые данные, и если направить его энергию в мирных целях, [то концерты станут лучше]. Цензура, конечно, нужна – это не только важно для зрителя, но, как показывает опыт, и для артистов, потому что они не всегда понимают, где та моральная грань. Они, безусловно, талантливые люди, и ради их же блага надо творчество немного сдерживать в рамках», — сказал Аграновский в беседе с «Абзацем».

При этом адвокат подчеркнул, что подобные предложения не предполагают жестких запретов или преследования представителей творческих профессий. Речь, по его словам, должна идти о деликатном регулировании и обозначении допустимых границ. Такой подход, считает эксперт, поможет исполнителям сосредоточиться на творчестве, избежать спорных ситуаций и эффективнее реализовывать свой потенциал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько поклонниц SHAMAN якобы обратились в Следственный комитет с жалобой на артиста. Как сообщалось, причиной недовольства россиянок стал эпизод на московском концерте, во время которого Ярослав Дронов попытался облизать гитару.