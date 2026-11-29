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Российские лыжники не смогут принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Об этом сообщил бронзовый призер этапа Кубка мира сезона-2025/2026, участник Олимпиады в Милане Савелий Коростелёв.

«Мы не приедем в Тронхейм. Надежды больше нет. Вчера нам прислали письмо, в котором говорится, что дело здесь вовсе не в спортивных вопросах», – приводит слова спортсмена TV2.

Ранее сообщалось, что большинство российских лыжников, получивших нейтральный статус, не смогут выступить на этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии из-за визовых ограничений.

В настоящее время на этапе Кубка мира в финской Руке выступают четыре российских спортсмена: Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Сергей Волков.