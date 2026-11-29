Сегодня в финской Руке завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонка. Для российских спортсменов, которые выступают в этом сезоне в нейтральном статусе, он сложился двояко - было близко к медалям, но не более того. Обо всех перипетиях финских «разборок» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © «Татар-информ» (архив)

Терентьева хороша после двух родов и пяти лет отсутствия на международной арене

Перед тем как мы начнем обсуждать итоги гонок для отечественных лыжников, стоит сразу вычеркнуть из этой повестки спринт. Потому что, откровенно говоря, сейчас он у наших совсем не получается. И тому есть несколько важных причин, о которых уже сказано ни один десяток раз. Я же предлагаю сосредоточиться на двух дистанционках - разделке классической и масс-старте.

Начнем с женской части российского квартета. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева - удивительная спортсменка. Возможно, по своему потенциалу лучшая в нашей стране за последние 30 лет. Перед ее возвращением мы ведь думали - дескать, ну хотя бы в 15 лучших заехала бы на первом старте, и уже хорошо. Хотя где-то глубоко в душе надеялись, что Наталья может быть и сильно выше.

И в той самой разделке на 10 километров представительница Татарстана блеснула всеми «фибрами» своего таланта - стала четвертой, и то лишь на финишной части проиграв бронзу. Впереди, к слову, расположились лишь три титулованные шведки. Кстати, сестричка Терентьевой Даша Непряева в той гонке выступила сильно хуже - лишь 28-е время.

И сегодняшний масс-старт - на него Наталья выходила в статусе темной лошадки этой лидирующей группы. Думаю, все соперницы, включая норвежек и шведок, если не говорили это вслух, то точно опасались российскую лыжницу. По ходу всего старта Терентьева то немного «проваливалась» в середину пелотона, то старалась держаться вплотную к лидерам.

Наталья Терентьева Фото: © «Татар-информ»

Но на заключительном подъеме случился непредвиденный контакт - Терентьева наступила на лыжу Фриде Карлссон, создала помеху. В итоге, финишировав четвертой, переместилась на 13 место - ей накинули десять секунд штрафа. Россиянка довольно забавно отреагировала на все в своих социальных сетях: опубликовала видео из сериала «Полицейский с Рублевки», где Сергей Бурунов молчит, а затем выдает ругательное слово из четырех букв. Иронично. А Даша завершила гонку на 16-м месте, и видно, что ей-то уж точно пока тяжеловато дается начало сезона.

«Снегопад» Коростелева и дебют Волкова

В мужской части нашей команды все не так радостно, как в женской. Во-первых, о том, что ему все-таки можно бежать в Финляндии, Сергей Волков узнал лишь за сутки до начала этапа, находясь в Словении. Быстро собрал вещи и отправился в Руку. Первые две гонки пропустил, но вышел на сегодняшний масс-старт - по сути, для него это был дебют в мировой элите. И надо сказать, что дебют так себе: финишировал только сороковым.

А вот чей «рассвет» мы ждем по ходу этого сезона в еще больших красках, так это Савелий Коростелев. Представитель Татарстана по ходу прошлого сезона показал нам всем, что может быть хорош и разбегаться. Правда тут начал с классической разделки на 10 километров. И, думаю, сразу понял, что пока тягаться с норвежцами (заняли весь пьедестал) и шведами в этот раз не получится - 10-е место.

Савелий Коростелев (архив) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но впереди маячил масс-старт - гонка, которую Савелий любит. Правда, как отмечают специалисты, у Коростелева есть качество, которое ему одновременно мешает и помогает на трассе - он «шебутной». И если его «заворачивает» в пылу борьбы, то может случиться всякое. Что мы и увидели сегодня - сначала он упал на спуске на половине дистанции, а потом его развернуло на одном из подъемов. В итоге в протоколе лишь 12-е место - отстал на шесть секунд.

Кто от России отправится в Тронхейм?

В целом выступление сборной на этом этапе Кубка мира можно оценить на «хорошо», особенно учитывая все те проблемы, с которыми отечественные лыжники столкнулись ранее. Но радоваться рано: если Финляндия допустила четверых наших спортсменов, то на следующем этапе в норвежском Тронхейме мы увидим лишь одного нашего соотечественника.

«Мы не поедем в Тронхейм. Надежда угасла. Вчера нам прислали письмо, в котором говорится, что дело не в спортивном аспекте», - сказал Коростелев норвежскому изданию.

Так что нам остается верить и надеяться, что в Норвегию доберется хотя бы Волков, у которого есть ВНЖ страны ЕС.