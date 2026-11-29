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Международная федерация водных видов спорта лишила Канаду права проведения этапов Кубка мира по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Как следует из заявления World Aquatics, прыжки в воду перенесли в Мексику, а турнир по синхронному плаванию из календаря пока убрали.

Комментируя это заявление, член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что руководство Канады само спровоцировало такой перенос.

«World Aquatics перенесла старт из Канады, расценив отказ страны выдать визы допущенным спортсменам как прямое нарушение условий проведения турнира. В 2026 году федерация полностью сняла ограничения с российских спортсменов и обязала принимающие страны гарантировать визы всем участникам, предупредив: при отказе старты будут переданы другим площадкам. Таким образом, Канада сама спровоцировала перенос, а попытки представить решение федерации как „политическое вмешательство“ не соответствуют сути ситуации», – заявила Ольга Павлова.

По ее словам, сейчас формируется системный подход к проблеме: European Aquatics объявила, что не будет проводить соревнования в государствах, отказывающих в визах россиянам. Такая позиция превращает практику недопущения дискриминации в устойчивую норму, а не в разовое исключение.

Кроме того, заслуженный тренер напомнила, что руководство World Aquatics не исключает при определенных условиях проведения в России чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года. Такое право было закреплено за Казанью.