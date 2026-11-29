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Ситуация на мировых энергетических рынках остается напряженной из-за дисбаланса спроса и предложения. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью «Вестям» по итогам министерского заседания ОПЕК+.

По словам Новака, одной из причин сложившейся ситуации стала невозможность стран Персидского залива обеспечить прежние объемы добычи нефти.

«В связи с текущей ситуацией, с невозможностью обеспечения странами Персидского залива тех объемов добычи, которые ранее они добывали, видим этот дисбаланс», – сказал он.

Вице-премьер также отметил, что на энергетическом рынке сохраняется множество неопределенностей. Страны – участницы соглашения ОПЕК+ продолжат следить за ситуацией и при необходимости могут принять дополнительные меры для ее стабилизации.

«Ситуация действительно достаточно напряженная на мировых рынках, и наблюдаются дисбалансы. Будем мониторить, об этом тоже сегодня говорили, и при необходимости страны – участницы соглашения могут принимать дополнительные меры по балансировке рынка», – добавил Новак.