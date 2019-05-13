Задолженность жителей Автограда перед коммунальными службами увеличилась на 8,3%

(Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Задолженность жителей Набережных Челнов перед коммунальными службами по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,3%, сообщил руководитель Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Салават Ситдиков на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

Согласно данным на 1 мая текущего года, челнинцы задолжали коммунальным службам 938 млн рублей, что на 8,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В 2018-м суммарный долг горожан составлял 866 млн рублей.

Самая большая задолженность на один квадратный метр жилого фонда наблюдается у таких управляющих компаний, как «Ремжилстрой» (29 рублей на квадратный метр), «Сююмбике» (31 рубль), «Союз» (30 рублей) и «Жилкомсервис» (27 рублей).

Руководитель городского хозяйства призвал сократить задолженность к началу нового отопительного сезона.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.