Антон Вайно поздравил Минниханова с завершением Летнего кампуса-2018

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Руководитель Администрации Президента России Антон Вайно направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и участникам Летнего кампуса Президентской академии поздравительную телеграмму в связи с окончанием мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Татарстан.

«Убеждён, что глубокие знания и навыки проектной, практической деятельности, которые вы приобрели за время пребывания в кампусе, обязательно вам пригодятся и в учебе, и в будущей работе. И конечно, вы навсегда запомните общение со сверстниками из разных стран, интересные творческие, культурные, спортивные мероприятия, гостеприимный Татарстан», — говорится в телеграмме.

VII Летний кампус Президентской академии прошел с 15 по 26 июля в Иннополисе. В этом году его участниками стали 220 человек из 36 стран мира.