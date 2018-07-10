Путин намерен посетить финал ЧМ-2018

Президент не посетил матч четвертьфинала мундиаля между сборными России и Хорватии, но болел за национальную сборную.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает RT.

График главы государства не предусматривал посещения матчей, кроме игр открытия и закрытия. «Ожидаем его на закрытии», — сказал Песков.

Путин не посетил матч четвертьфинала мундиаля между сборными России и Хорватии, но болел за национальную сборную. «Он был на связи с Черчесовым, искренне болел за ребят», — отметил пресс-секретарь Президента.