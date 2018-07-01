Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

В серии послематчевых пенальти россияне победили испанцев со счетом 4:3.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании в матче 1/8 финала.

В основное и дополнительное время игра шла со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти хозяева победили 4:3. Героем матча стал голкипер сборной России Игорь Акинфеев, отразивший два пенальти из четырех.

Футбольная сборная России не пробивалась в плей-офф чемпионатов мира в течение 32 лет. Последний раз это удалось сборной СССР на чемпионате мира 1986 года в Мексике под руководством тренера Валерия Лобановского.

Сборная России Станислава Черчесова смогла повторить успех команды СССР за счет крупных побед в группе над Египтом и Саудовской Аравией. Многие на полном серьезе стали называть хозяев ЧМ-2018 одними из фаворитов турнира.

Сборные Испании и СССР/России встречались 11 раз. Испанцы проиграли только один раз в 1971 году, победив 6 раз. 4 раза матчи завершились вничью, как и в прошлом сезоне, 3:3.

Сборная Испании ни разу в своей истории не побеждала на чемпионате мира страну-хозяйку турнира. В 1934-м Испания дважды встречалась с Италией, принимавшей турнир. В первой игре команды разошлись миром (1:1), во второй итальянцы одержали минимальную победу (1:0). На ЧМ-1950 Испания потерпела разгромное поражение от Бразилии (1:6), а на ЧМ-2002 уступила Южной Корее в серии пенальти (0:0, 3:5 пен.). В пятом испанцы сегодня проиграли россиянам в серии пенальти.

Президент ФИФА Джанни Инфантино не мог пропустить этот матч, за которым он наблюдал из ложи почетных гостей стадиона «Лужники» в компании короля Испании Филиппа VI и Премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Король прокомментировал отсутствие на матче Президента России Владимира Путина. «Полагаю, что присутствие Путина на матчах определено графиком. Нельзя побывать на всех матчах. У нас будет возможность увидеть на игре премьер-министра России. В любом случае я рад, что смог приехать. Надеюсь, наши надежды на победу оправдаются и сборная Испании подарит нам всем радость победы, а чемпионат мира даст мне повод приехать снова», — передаёт слова Филиппа VI «Чемпионат». Из других заметных гостей матча назовем обладателя Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтон Кэпиталс», российского хоккейного нападающего Александра Овечкина.

Отметим в стартовом составе хозяев чемпионата защитника казанского «Рубина» Федора Кудряшова, который первый раз вышел на поле с первых минут встречи. Все дело в том, что тренерский штаб сборной России, прекрасно понимая силу нападения испанцев, решил делегировать против соперника сразу трех центральных защитников. Однако уже через 10 минут после начала матча мяч влетел в сетку ворот Игоря Акинфеева. Навес со штрафного, и в борьбе с Сергеем Игнашевичем Серхио Рамос в падении сумел переправить мяч в ворота. Арбитры решили, что последним коснулся мяча Игнашевич, зафиксировав автогол.

Конечно, россияне предприняли немало усилий, чтобы сразу отыграться. Артем Дзюба после подачи углового выиграл борьбу в воздухе у Жерара Пике, и от головы российского форварда-гренадера мяч попал в руку Пике. Чистый пенальти, который голландский арбитр Бьерн Кайперс назначил безо всякой помощи видеопомощником: сам Дзюба хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет.

Сразу после перерыва на поле в рядах сборной России появился и второй представитель «Рубина», еще один защитник — Владимир Гранат, усиливший оборону хозяев: он сменил Юрия Жиркова. А испанцы продолжили твердо владеть инициативой, постоянно напрягая защитные порядки россиян. Наставники сборной России освежили линию нападения, выпустив Дениса Черышева и Федора Смолова вместо, соответственно Александра Самедова и Дзюбы.

Игра и дальше продолжалась в таком же ключе. Испанцы неторопливо, но настойчиво атаковали, красноречиво было процентное владение мячом, 74-26 в пользу испанцев. Акинфееву постоянно приходилось быть начеку, несколько очень опасных ударов он парировал. Россияне только отбиваются, контратаки у хозяев получаются редко. Так и доиграли основное время матча вничью. Пришлось сыграть и дополнительное время.

И в первом 15-минутном овертайме картина игры не изменилась. Испанцы постоянно атаковали под дружный свист трибун, россияне упорно оборонялись. И отбились. Второй дополнительный тайм.

Испания к тому времени уже установила рекорд мировых первенств по количеству передач в одной игре. Уже к 84-й минуте испанцы совершили 703 точных паса, что на один больше, чем сделала Аргентина в игре ЧМ-2010 против Греции. На 109-й минуте россияне с огромным трудом отстояли свои ворота, очень опасный момент.

В серии пенальти россияне (Смолов, Игнашевич, Головин, Черышев) били без промаха, а вот Акинфеев смог отразить удары Коке и Яспаса, принеся победу хозяевам. Россия в четвертьфинале!

Испания — Россия — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 3-4 пен). Голы забили: Рамос (11) — Дзюба (41 — с пенальти). Предупреждены: Пике — Кутепов, Зобнин.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Самедов (Черышев, 61), Дзюба (Смолов, 65).

7 июля в Сочи в четвертьфинале сборная России сыграет с победителем сегодняшней вечерней встречи 1/8 финала Хорватия — Дания, эта игра начнется в 21:00 в Нижнем Новгороде.