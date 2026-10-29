104 конкурсанта из Татарстана выступят в финале «Абилимпикс» – 2026

С 31 октября по 3 ноября в Москве пройдёт финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Республику Татарстан на соревнованиях представят 104 конкурсанта, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Сборная республики выступит в 42 основных компетенциях. В её состав вошли 104 конкурсанта, 103 сопровождающих, 31 эксперт и 4 главных эксперта; в основной соревновательной программе примут участие 89 представителей Татарстана по 42 компетенциям.

Соревнования пройдут под девизом «Каждая победа начинается с мечты!». Основной площадкой чемпионата станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр» в Москве. Участниками станут школьники, студенты и специалисты в возрасте от 14 лет, которые продемонстрируют навыки в сферах от информационных технологий и промышленности до медицины, образования, услуг и творческих индустрий.

Татарстанские участники покажут мастерство в веб-дизайне, промышленной робототехнике, инженерном дизайне, сетевом и системном администрировании, сварочных технологиях, электромонтаже, ремонте и обслуживании автомобилей, лабораторном химическом анализе и управлении беспилотными летательными аппаратами. Также представители республики будут соревноваться в компетенциях «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Парикмахерское искусство», «Ветеринария», «Дошкольное воспитание», «Мультимедийная журналистика», «Фельдшер», «Зубной техник» и других.

Особое место в программе занимают современные технологические направления, включая «Архитектор будущего – нейросетевое искусство», «Промышленная робототехника» и «Оператор беспилотного летательного аппарата».

Кроме того, 13 татарстанцев представят республику в презентационных компетенциях – от разработки и сборки беспилотников до дизайна интерьера, электроники, сервиса на воздушном транспорте и оказания первой помощи. Ещё один представитель республики выступит в международной компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)», а один конкурсант примет участие в конкурсе «Модный стайл».

В 2026 году чемпионат проводится по 50 основным компетенциям. Помимо основных соревнований, программа включает 12 презентационных компетенций, отражающих перспективные кадровые потребности экономики. Международное направление представлено открытыми соревнованиями по девяти компетенциям, в них примут участие представители дружественных государств, в том числе стран БРИКС. Отдельное направление – «Фестиваль возможностей» для участников с тяжёлыми и множественными нарушениями развития.

Финал чемпионата состоится 3 ноября – в этот день станут известны имена победителей. «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».