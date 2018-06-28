Рустам Минниханов оценил экспозицию выставки «День поля в Татарстане-2018»

Президент республики посетил стенды участников и узнал о новинках агропромышленного комплекса регионов России.

(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией агропромышленной выставки «День поля в Татарстане-2018», которая открылась в Лаишевском районе Татарстана.

Лидер республики в сопровождении Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, главы Минсельхозпрода РТ Марата Ахметова и других официальных лиц посетил стенды участников и узнал о новинках агропромышленного комплекса регионов России.

В этом году в мероприятии принимают участие 152 компании из 21 региона страны, а также Беларуси и Венгрии. В частности, производители и поставщики сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, кормов для животноводства, семеноводческие компании, научно-исследовательские институты АПК.

Во время обхода площадки выставки гости посетили стенд Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана, которой в этом году исполнилось 145 лет. Представитель вуза рассказал, что в текущем году целевой прием абитуриентов будет увеличен в три раза и составит 25 – 35 процентов от общего приема. Уже поступили заявки из районов республики.

Рустам Минниханов заметил, что для целевого приема это небольшой показатель. «К сожалению, мы не можем это регулировать. Это должны делать сами районы», – ответил представитель академии.

Ильнар Хайретдинов из башкирской компании «Вест» представил руководству республики систему вентиляции, основанную на флюгер-дефлекторе. «Система работает без электричества за счет силы ветра. Ветер на высоте 3 м есть всегда, соответственно система работает круглый год. Также у нас есть система приточной вентиляции, которая работает за счет тепла коров. То есть прогревается теплом коровы и распределяется над кормовым столом, обеспечивая коровник теплым сухим воздухом. Оборудование применяется в коровниках, телятниках», – проинформировал он.

По словам Хайретдинова, компания начала работать с Татарстаном в декабре прошлого года. «За полгода оснастили 27 объектов. Наша техника применяется в Буинском, Балтасинском, Атнинском, Ютазинском и других районах», – подчеркнул он.

На площадке фермерского хозяйства «Рамаевское» Лаишевского района Рустама Минниханова угостили казылыком из утки. «Никто в мире еще не делал казылык из утки. Он вкуснее, чем из конины. Каждый год производство продукции увеличиваем в два раза», – отметил представитель хозяйства.

У специалистов сельхозкооператива «Каймак» Сабинского района Президент РТ поинтересовался производством сыров. Лидеру республики продемонстрировали три вида сыра.

Один из руководителей ООО «МилкАгроСервис» Геннадий Якусев привез на выставку из Владимирской области производимое компанией оборудование.

«Это танк для охлаждения молока, молочное такси для кормления телят и ванна длительной пастеризации. Ванна предназначена для тепловой обработки с перемешиванием молока, молочных смесей, продуктов переработки молока. Молочное такси облегчает труд телятниц. В нем есть дозатор, устанавливается температурный режим. Все это необходимо для кормления телят в зависимости от их возраста. Такси работает в ручном и механическом режиме», – рассказал он.

Якусев подчеркнул, что продукция пользуется хорошим спросом в Татарстане. Уже сегодня ей интересовались предприниматели Апастовского, Арского, Менделеевского, Тюлячинского и других районов.