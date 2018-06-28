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Рустам Минниханов оценил экспозицию выставки «День поля в Татарстане-2018»

Татар-информ

28 июня 2018, 16:56

Сельское хозяйство

Рустам Минниханов оценил экспозицию выставки «День поля в Татарстане-2018»

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Фото: Александр Эшкинин


Президент республики посетил стенды участников и узнал о новинках агропромышленного комплекса регионов России.

(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией агропромышленной выставки «День поля в Татарстане-2018», которая открылась в Лаишевском районе Татарстана.

Лидер республики в сопровождении Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, главы Минсельхозпрода РТ Марата Ахметова и других официальных лиц посетил стенды участников и узнал о новинках агропромышленного комплекса регионов России.

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В этом году в мероприятии принимают участие 152 компании из 21 региона страны, а также Беларуси и Венгрии. В частности, производители и поставщики сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, кормов для животноводства, семеноводческие компании, научно-исследовательские институты АПК.

Во время обхода площадки выставки гости посетили стенд Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана, которой в этом году исполнилось 145 лет. Представитель вуза рассказал, что в текущем году целевой прием абитуриентов будет увеличен в три раза и составит 25 – 35 процентов от общего приема. Уже поступили заявки из районов республики.

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Рустам Минниханов заметил, что для целевого приема это небольшой показатель. «К сожалению, мы не можем это регулировать. Это должны делать сами районы», – ответил представитель академии.

Ильнар Хайретдинов из башкирской компании «Вест» представил руководству республики систему вентиляции, основанную на флюгер-дефлекторе. «Система работает без электричества за счет силы ветра. Ветер на высоте 3 м есть всегда, соответственно система работает круглый год. Также у нас есть система приточной вентиляции, которая работает за счет тепла коров. То есть прогревается теплом коровы и распределяется над кормовым столом, обеспечивая коровник теплым сухим воздухом. Оборудование применяется в коровниках, телятниках», – проинформировал он.

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По словам Хайретдинова, компания начала работать с Татарстаном в декабре прошлого года. «За полгода оснастили 27 объектов. Наша техника применяется в Буинском, Балтасинском, Атнинском, Ютазинском и других районах», – подчеркнул он.

На площадке фермерского хозяйства «Рамаевское» Лаишевского района Рустама Минниханова угостили казылыком из утки. «Никто в мире еще не делал казылык из утки. Он вкуснее, чем из конины. Каждый год производство продукции увеличиваем в два раза», – отметил представитель хозяйства.

У специалистов сельхозкооператива «Каймак» Сабинского района Президент РТ поинтересовался производством сыров. Лидеру республики продемонстрировали три вида сыра.

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Один из руководителей ООО «МилкАгроСервис» Геннадий Якусев привез на выставку из Владимирской области производимое компанией оборудование.

«Это танк для охлаждения молока, молочное такси для кормления телят и ванна длительной пастеризации. Ванна предназначена для тепловой обработки с перемешиванием молока, молочных смесей, продуктов переработки молока. Молочное такси облегчает труд телятниц. В нем есть дозатор, устанавливается температурный режим. Все это необходимо для кормления телят в зависимости от их возраста. Такси работает в ручном и механическом режиме», – рассказал он.

Якусев подчеркнул, что продукция пользуется хорошим спросом в Татарстане. Уже сегодня ей интересовались предприниматели Апастовского, Арского, Менделеевского, Тюлячинского и других районов. 

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