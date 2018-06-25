Уругвай рассчитывает на поддержку России в борьбе за право провести ЧМ-2030

В год 100-летия со дня первого чемпионата мира футбольный мундиаль может вернуться в Уругвай.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). На поддержку России в борьбе за право принять и провести чемпионат мира по футболу в 2030 году рассчитывает Уругвай. Об этом сегодня на пресс-конференции в режиме видеоконференции заявил министр спорта этой страны Фернандо Касерес.

«Уругвай хочет отметить 100-летие чемпионата мира и пригласить FIFA и мировую общественность. Мы мечтаем организовать чемпионат-2030. Мы маленькая страна, а в 2030 году 48 стран будут бороться за право проведения чемпионата. Уругвай своими силами организовать все не сможет, поэтому мы пригласили объединиться Аргентину и Парагвай», — поделился Касерес.

«Мы надеемся на поддержку России, чтобы получить право провести чемпионат», — сообщил министр спорта Уругвая. Он отметил, что создать такую инфраструктуру, какую построила к этому чемпионату Россия, Уругвай может только мечтать, но очень будет стараться провести мундиаль на высоком уровне.