«Пятёрочка» и НИЦ «Снежный барс» открыли в Казани выставку в защиту ирбисов

Фото ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Научно-исследовательским центром сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» открыла в Казани фотовыставку, посвященную защите одного из самых редких хищников планеты – алтайского ирбиса. Экспозиция разместилась прямо в одном из магазинов сети и будет доступна для всех посетителей до 20 декабря 2026 года.

Местом проведения неслучайно стала столица Татарстана, на гербе которой изображен белый барс – древний символ силы, смелости и благородства. Открытие приурочено к Международному дню снежного барса, который отмечается в октябре. Сегодня ирбисы находятся на грани исчезновения, а зона их обитания сокращается. Эти животные ведут скрытный образ жизни и в дикой природе изучены слабо. По оценкам биологов, в мире осталось от 3 до 7 тыс. особей. В России обитает не более 90 ирбисов, причем около половины из них – в горах Алтая.

Выставка «Снежный барс – живая легенда Алтая» стала частью экопроекта «Сохраним снежных барсов вместе». В феврале этого года «Пятерочка» совместно с компанией «Татспиртпром» при поддержке благотворительного фонда Х5 «Выручаем» подписала соглашение о финансировании программы по восстановлению популяции ирбисов на базе НИЦ «Снежный барс» – питомника в Республике Алтай. Проект направлен на развитие научной базы центра и поддержку его природоохранной деятельности.

Фото ТС «Пятёрочка»

Мероприятие реализуется на базе «Центров местного сообщества», чтобы популяризировать экологические знания и привлечь внимание широкой аудитории к теме бережного отношения к природе. На информационных стендах экспозиции размещены факты о местах обитания, повадках и численности ирбисов, а также ключевых инициативах научного центра по сохранению этого вида. С помощью размещенных в магазине специальных QR-кодов посетители могут перейти на сайт проекта и сделать пожертвование в помощь снежным барсам – торговая сеть удвоит каждый переведенный рубль. Фонд «Выручаем» выступает надежным оператором инициативы: он аккумулирует все собранные средства, чтобы впоследствии передать их в НИЦ «Снежный барс».

Торжественное открытие выставки посетили представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казанского федерального университета и торговой сети. Особым гостем мероприятия стал маскот хоккейного клуба «Ак Барс» – Белый ирбис, ставший символом выставки.

Фото ТС «Пятёрочка»

Для юных гостей организовали интерактивный квест «Знакомство с барсом». На семи игровых станциях участники сравнивали следы животных, слушали записи рыка ирбиса и соревновались в дальности прыжка. На мастер-классе дети создавали памятные брелоки, а в тематической фотозоне делали снимки. Гости также могли послушать рассказ экспертов о возвращении ирбисов в естественную среду обитания.

Торговая сеть считает заботу об экологии одним из основных направлений программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой». Так, например, уже второй год при активном участии ретейлера действует проект «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка». В рамках этой инициативы была создана экотропа и запущен аудиогид по Забайкальскому национальному парку.

Выставка «Снежный барс – живая легенда Алтая» проходит по адресу: г. Казань, ул. 2-я Ленинградская, д. 4.