Эль Фанинг выложила первые кадры с Анджелиной Джоли на съемках «Малефисенты-2»

Джоли и Фаннинг дурачатся, примеривая рога, и смеются.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Сети появились первые кадры со съемок второй части фантастической киносаги «Малефисента», роль чародейки в которой исполнила голливудская актриса Анджелина Джоли.



Кадры выложила актриса Эль Фаннинг, которая сообщила поклонникам о старте съемок. Оба кадра сделаны в стиле селфи. На одном из них Джоли и Фаннинг дурачатся, примеривая рога, и смеются. Обе актрисы позируют в халатах, но с характерными для фильма прическами и образами.



В сентябре прошлого года Анджелина Джоли заявила, что после долгого перерыва в актерской карьере она с радостью возьмется за роль чародейки из «Малефисенты». Актриса заверила, что «это будет отличный сиквел».



Премьера «Малефисенты» состоялась в 2014 году. Главную роль сыграла Анджелина Джоли. В картине также снимались Джуно Темпл, Эль Фаннинг и другие актеры. Фильм имел кассовый успех – его сборы составили 750 миллионов долларов. Студия Walt Disney уже тогда задумалась о том, чтобы вернуться к этому сказочному персонажу, воплощенному Джоли, но из-за семейных проблем от этой затеи отказались.