Стартовал прием заявок в литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2018»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на участие в IV Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2018», сообщает оргкомитет конкурса.
Жюри выберет лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
В конкурсе может принять участие любой желающий без возрастных и национальных ограничений.
Конкурс проводится в пять этапов. Первый этап – отборочный – проводится с 25 ноября 2017 года по 8 мая 2018 года; второй этап – определение полуфиналистов конкурса (составление лонг-листа) – до 10 июня; третий этап – определение финалистов конкурса (шорт-лист) – до 10 июля 2018 года. На четвертом этапе, до 1 сентября, определятся победители конкурса. 25 декабря состоится награждение победителей.
Подробная информация о конкурсе доступна на сайте: http://героивеликойпобеды.рф