Прошедшей ночью над Россией сбито 136 вражеских БПЛА

136 вражеских беспилотников перехвачено и уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 19 октября до 8.00 мск 20 октября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», – говорится в сообщении.