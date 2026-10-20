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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 10:40

Скончался прославленный форвард «Локомотива» Олег Гарин

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Скончался прославленный форвард «Локомотива» Олег Гарин
Фото: из личного архива Олега Гарина

Не стало советского и российского экс-футболиста, бывшего нападающего «Океана» и «Локомотива», рекордсмена «железнодорожников» по количеству голов в одном чемпионате России Олега Гарина. Он скончался в Хабаровске.

Об этом сообщил друг Гарина по «Локомотиву» Юрий Дроздов.

«В последнее время Олег работал в юношеской команде «СКА-Хабаровск». Перед последним выездом сказал, что плохо себя чувствует, и остался дома. Когда команда вернулась, дозвониться ему не смогли. Поехали на съёмную квартиру, которую Гарин снимал, с ее хозяином. И обнаружили тело. По предварительным данным, проблемы с сердцем», — сказал Дроздов «Чемпионату».

В конце сентября Гарин отметил свое 60-летие.

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