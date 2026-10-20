Татарстан потерял около 700 тыс. тонн урожая зерна из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Татарстане потери при уборке составили около 700 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для формирования урожая год складывался благоприятно, не было дефицита влаги в период вегетации. Но в период уборочных работ выпало в среднем по республике 165 мм осадков - это 150% от среднемноголетних значений, что привело к переувлажнению почвы и усложнило уборочные работы», - рассказал он.

Марат Зяббаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зяббаров отметил, что несмотря на сложности, в республике завершили уборку основных зерновых культур. В Татарстане собрали более 3,8 млн тонн зерна при средней урожайности 34,5 ц/га.

«Еще предстоит обмолотить кукурузу на зерно на площади 56 тыс. га. Дополнительно планируем намолотить около 470 тыс. тонн зерна кукурузы. В целом ожидаемый валовой сбор зерна в бункерном весе составит около 4,2 млн тонн после доработки порядка 4 млн тонн», - подчеркнул министр.

В Татарстане 1 октября в 41 районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков и переувлажнения почвы.