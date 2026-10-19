В Бугульме отправили на срочную службу первых осенних призывников

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась первая отправка призывников в рамках осенней призывной кампании 2026 года. На военную службу отправились 16 человек, сообщил военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов.

Призывники в возрасте от 18 до 30 лет прошли медицинское освидетельствование, признаны годными к службе и не имеют отсрочек. Среди отправленных – четверо бугульминцев, которые прошли подготовку в автошколах ДОСААФ по направлению военкомата и получили военно-учетную специальность водителя категории «С».

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Перед отправкой начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаинов провел с молодыми людьми инструктаж.

Проводить призывников пришли родные и близкие, священнослужители Баязит хазрат и отец Евгений, директор кадетской школы Александр Крайнов с воспитанниками кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина и юнармейцами. Также напутственные слова молодым людям адресовал председатель общественной организации ветеранов Вооруженных Сил, участник боевых действий Ленар Гараев.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Срок службы составит 12 месяцев. Он исчисляется со дня убытия призывников из Казани. Следующая отправка из Бугульмы запланирована на 23 октября – в войсковые части направят еще 16 человек.

Помимо призывников, из Бугульмы на военную службу по контракту отправились двое мужчин. Они примут участие в специальной военной операции. Один из них направлен в полк 1232, где служат в том числе бугульминцы. Другой убыл для комплектования резервного полка Центрального военного округа.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В военном комиссариате отметили, что работа по комплектованию Вооруженных Сил военнослужащими по контракту продолжается.