Молодые лоси выходят к городам: в РТ зафиксировали 191 ДТП с дикими животными

С начала года на дорогах Татарстана зафиксировано 191 ДТП с дикими животными, в результате которых погибли 106 лосей, 70 косуль, 12 кабанов и 6 оленей. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Подавляющее большинство городских «гостей», которых все чаще можно встретить на улицах и дорогах Казани и других городов Татарстана, – молодые, годовалые лоси. Как пояснили в Госкомитете РТ по биоресурсам, всю зиму они ходили с матерью. Сейчас самки готовятся к отелу, ждут новое потомство и отгоняют прошлогодний молодняк.

«Оставшись без опеки и еще не имея достаточного жизненного опыта, молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и по незнанию могут забредать далеко за пределы естественных угодий, в том числе и в городскую черту», – пояснил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

Второй фактор, влияющий на поведение диких животных, – масштабная застройка окраин. Естественная среда обитания лосей в пригородных зонах, в том числе в Лаишевском районе, стремительно сокращается. Границы города расширяются, разрезая привычные для зверей маршруты и вытесняя их с насиженных мест. Лишенные привычных лесных массивов и коридоров передвижения, животные оказываются в жилых кварталах просто потому, что на месте их дома теперь оказались дороги и постройки.

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