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Общество 20 октября 2026 11:06

Омбудсмен РТ Сабурская проведет горячую линию по поддержке военнослужащих

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Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская объявила о горячей линии по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих. Линию проведут совместно с объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие».

По телефону горячей линии можно получить информацию:

- О нарушении прав военнослужащих и членов их семей;
- О необходимости получения социальной и правовой помощи;
- О проблемах с выплатами и льготами;
- О вопросах медицинского обеспечения и реабилитация;
- По другим вопросам, связанным с защитой прав военнослужащих.

Обратиться за помощью по указанным вопросам можно будет 23 октября по телефону (843) 236-00-71, либо по номеру: +7 965 593-86-64 для сообщений в мессенджере МАКС. Время консультации: с 10.00 до 14.00.

#помощь участникам СВО #омбудсмен рт #горячая линия
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