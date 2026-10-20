Омбудсмен РТ Сабурская проведет горячую линию по поддержке военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская объявила о горячей линии по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих. Линию проведут совместно с объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие».

По телефону горячей линии можно получить информацию:

- О нарушении прав военнослужащих и членов их семей;

- О необходимости получения социальной и правовой помощи;

- О проблемах с выплатами и льготами;

- О вопросах медицинского обеспечения и реабилитация;

- По другим вопросам, связанным с защитой прав военнослужащих.

Обратиться за помощью по указанным вопросам можно будет 23 октября по телефону (843) 236-00-71, либо по номеру: +7 965 593-86-64 для сообщений в мессенджере МАКС. Время консультации: с 10.00 до 14.00.