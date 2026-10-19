Трое татарстанцев стали победителями конкурса «Папа года – 2026»

Трое жителей Татарстана вошли в число 22 победителей всероссийского конкурса «Папа года – 2026». Имена лауреатов назвали 16 октября в Общественной палате России. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Адель Загретдинов из Казани победил в номинации «Отцы-профессионалы, наставники». Он возглавляет региональный «Союз отцов» и руководит фондом «Сила в детях», который помогает детям с особенностями развития и их семьям.

Роберт Гатауллин стал победителем в номинации «Отцы – активные помощники образовательных учреждений». Он координирует проект «Общее дело» и проводит в школах и вузах встречи, посвященные профилактике зависимостей и здоровому образу жизни.

Марат Зартдинов из Чистополя победил в номинации «Мой отец – герой». Ветеран специальной военной операции и кавалер ордена Мужества после тяжелого ранения вернулся домой и проводит уроки мужества в школах.

«От всей души поздравляю наших отцов с этой заслуженной наградой. Вы показываете, что значит быть настоящим папой – конкретными делами и личным примером. Мы гордимся вами!» – поздравила Эльмира Зарипова.