На ТНВ покажут фильм об истории татарского букваря

Премьера документально-художественного фильма об истории татарского букваря «Әлифба» состоится 24 октября в 19:00 на телеканале ТНВ. Картину подготовила Комиссия при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов республики. Показ приурочен ко дню рождения одного из авторов учебника – педагога Салея Вагизова.

Фильм рассказывает о создании букваря, впервые изданного в 1965 году, и судьбах его авторов – супругов Салея Вагизова и Рамзии Валитовой. Они работали над учебником пять лет, опираясь на опыт татарского национального образования.

Салей Вагизов участвовал в Великой Отечественной войне, прошел через концлагеря и лагеря ГУЛАГа, где провел около десяти лет. После возвращения он столкнулся с общественным отвержением, но продолжил заниматься просвещением. Педагог жил в Арском районе и работал в педагогическом училище.

Через истории создателей букваря авторы фильма раскрывают судьбу татарского народа и его родного языка.

За почти 60 лет «Әлифба» разошлась тиражом более миллиона экземпляров и выдержала 42 переиздания. Учебник помогал изучать татарский язык соотечественникам по всему миру и был признан одним из лучших пособий по изучению родного языка в регионах СССР.