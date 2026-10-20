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Происшествия 20 октября 2026 10:50

Уволенный учитель из Приморья оскорблял школьников и пропагандировал ЛГБТ*

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На 21-летнего жителя Владивостока составили административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина работал учителем, но на прошлой неделе его уволили, передает РИА Новости. В Сети сообщали, что он флиртовал с ученицами, а в своем канале оскорблял школьников и пропагандировал нетрадиционные отношения. Полиция провела проверку. Материалы, составленные в отношении бывшего учителя, передали в Первореческий районный суд.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

#приморский край #Владивосток #приморье
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