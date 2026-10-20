Делегация Татарстана посетила Пермскую воспитательную колонию

Фото: Союз общественных деятелей Республики Татарстан

Делегация из Республики Татарстан посетила ФКУ «Пермская воспитательная колония» ГУФСИН России по Пермскому краю – исправительное учреждение для несовершеннолетних в селе Гамово.

В состав делегации вошли представители Общественного совета УФСИН по РТ и Духовного управления мусульман РТ, в том числе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, председатель Общественного совета УФСИН по РТ Александр Даренков, а также представители благотворительных и общественных организаций. Гостей сопровождали руководители и общественные деятели Пермского края, включая заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю Анну Панфилову и муфтия Пермского края Анвара Аблаева.

Во время визита гости провели с воспитанниками открытый урок и «Разговоры о важном», отдельно побеседовали с подростками из Татарстана. В колонии сейчас содержатся 16 юношей из республики. Делегация осмотрела инфраструктуру учреждения и встретилась с руководством.

«В колонии созданы все необходимые условия для жизнедеятельности: работают общеобразовательная школа и училище, есть жилые корпуса, столовая, больница, клуб, спортивные площадки и залы, комнаты психологической разгрузки, библиотека; организовано пятиразовое питание», – отметил Александр Даренков.

Камиль хазрат Самигуллин и Ильдар хазрат Баязитов ответили на вопросы подростков, касающиеся религии и жизненных ситуаций. Александр Даренков по традиции пообещал ребятам содействие: после освобождения и возвращения в Татарстан им помогут с бесплатными занятиями спортивными единоборствами и решением бытовых вопросов.

В завершение визита делегация передала колонии спортивный инвентарь.

По итогам поездки состоялось рабочее совещание в ГУФСИН по Пермскому краю. Делегацию принял начальник управления генерал-лейтенант внутренней службы Леонид Мустайкин. Стороны обсудили опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе с подростками с тяжелыми поведенческими расстройствами, и подвели итоги визита.