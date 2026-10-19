Татарстан стал вторым среди регионов России по развитию науки и технологий

Татарстан сохранил второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов России по итогам 2025 года. Согласно исследованию РИА Новости, республика набрала 73,2 балла.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в тройку лидеров

Москва, Татарстан и Санкт-Петербург возглавили 12-й ежегодный рейтинг научно-технологического развития российских регионов. Столица заняла первое место с результатом 82,54 балла, республика набрала 73,20 балла, а Санкт-Петербург – 70,17 балла.

Татарстан не только сохранил вторую позицию, но и увеличил рейтинговый балл по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году он составлял 70,60 балла. Санкт-Петербург, напротив, немного снизил результат – с 70,38 до 70,17 балла.

На три региона-лидера приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг за 2025 год.

Эксперты связывают высокие позиции лидеров с развитой научной инфраструктурой, наличием исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также деятельностью высокотехнологичных и инновационных производств. Татарстан традиционно входит в число регионов-лидеров страны.

Ранее президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов обозначил приоритеты научно-технологического развития республики в современных условиях: укрепление технологического суверенитета через научные разработки, развитие междисциплинарных исследований и воспитание нового поколения ученых.

«На современном этапе академия развивается в условиях беспрецедентных внешних и внутренних вызовов», – подчеркнул Минниханов.

Отметим, что Академия наук РТ в октябре отметила свое 35-летие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие регионы вошли в первую десятку

Помимо трех лидеров, в топ-10 оказались Нижегородская, Московская, Самарская, Свердловская, Тульская и Новосибирская области, а также Пермский край.

Состав первой десятки по сравнению с предыдущим годом изменился лишь на одну позицию: Новосибирская область поднялась с 11-го на 10-е место, вытеснив Тюменскую область.

При этом некоторые регионы улучшили свои результаты, а другие потеряли позиции. Пермский край поднялся с восьмого на седьмое место, Свердловская область – с девятого на восьмое. Тульская область опустилась с седьмой позиции на девятую.

В совокупности на первую десятку приходится 69% российского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг.

Где научно-технологическое развитие идет медленнее

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Забайкальский край.

По оценке экспертов, в этих регионах научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства развиты слабее, в том числе в силу исторических и географических особенностей.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами остается существенным. Средний рейтинговый балл десяти регионов с наилучшими результатами почти в пять раз превышает средний показатель десяти субъектов, замыкающих список.

Исследователи также отмечают связь научно-технологического развития с общим социально-экономическим положением регионов. Группы лидеров и аутсайдеров двух рейтингов, составленных РИА Новости по итогам 2025 года, во многом совпадают.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как меняется инновационная активность в России

Несмотря на санкционные ограничения и продолжающиеся процессы импортозамещения, в 2025 году в сфере инновационного развития России наблюдалась положительная динамика.

По данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг достигла 7,6%. Это на 1,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Сам объем инновационных товаров и услуг за год вырос на 28%.

При этом научные исследования, разработка новых технологий и производство инновационной продукции ведутся во всех российских регионах, однако их масштабы заметно различаются.

Рейтинг составили на основе 19 показателей, объединенных в четыре группы. Итоговый балл каждого субъекта рассчитывали путем объединения оценок по всем критериям – «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Масштаб научно-технологической деятельности» и «Эффективность научно-технологической деятельности». Максимально возможный результат составлял 100 баллов.

По мнению экспертов агентства, в ближайшее время существенных изменений в расстановке регионов ожидать не стоит, особенно среди лидеров и аутсайдеров. Развитие научной базы, создание инноваций и запуск высокотехнологичных производств требуют значительных временных и экономических ресурсов, а результаты этих процессов зависят в том числе от особенностей экономики каждого субъекта России.