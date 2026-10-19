«Макс» запустил рекомендации каналов на основе интересов пользователей

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Национальный мессенджер «Макс» внедрил систему рекомендаций каналов и добавил новые настройки для пользователей. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

После подписки на новый канал пользователи увидят подборку других каналов, которые могут их заинтересовать. При формировании рекомендаций учитываются тематика публикаций, интересы подписчиков, качество контента и частота взаимодействия с ним.

Кроме того, в мессенджере появилась возможность сохранять истории в архив. Посмотреть их можно в разделе «Чаты», нажав и удерживая иконку профиля, или в настройках приложения в разделе «Мои истории».

Пользователи также смогут включать и отключать автоматическое сохранение медиафайлов из чатов в галерею телефона. Для этого необходимо перейти в настройки хранения и загрузки медиа.

Еще одно нововведение позволяет менять размер текста в настройках приложения. Авторы каналов, в свою очередь, получили возможность попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте пользователей.