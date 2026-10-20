news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 09:04

Теннисистка Абраамян огорчена, что после победы на ЧЕ не прозвучал гимн России

Читайте нас в
Теннисистка Абраамян огорчена, что после победы на ЧЕ не прозвучал гимн России
Фото: rttf.ru

На прошедшем чемпионате Европы по настольному теннису победу одержала россиянка Элизабет Абраамян. В решающем матче она обыграла немку Аннетт Кауфман со счетом 4-3 (15:13, 11:5, 5:11, 9:11, 12:10, 11:8, 6:11, 11:6).

Отметим, что ранее россияне никогда не становились чемпионами Европы в одиночных разрядах. Лучшим результатом до этого турнира были бронзовые медали Ирины Котихиной (2007) и Полины Михайловой (2015).

После своего успеха Абраамян высказалась по поводу не звучавшего гимна – россияне выступали под эгидой Международной федерации:

«Большая гордость принести эту победу стране. Честно говоря, очень грустно, что не было гимна на пьедестале. Но тем не менее мы знаем, что эта победа наша. Просто хочу поздравить всех россиян с этой победой», – сказала Абраамян ТАСC.

Абраамян – 23 года.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Старт производства нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

Старт производства нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

19 октября 2026
Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

19 октября 2026
Новости партнеров