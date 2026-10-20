Теннисистка Абраамян огорчена, что после победы на ЧЕ не прозвучал гимн России

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На прошедшем чемпионате Европы по настольному теннису победу одержала россиянка Элизабет Абраамян. В решающем матче она обыграла немку Аннетт Кауфман со счетом 4-3 (15:13, 11:5, 5:11, 9:11, 12:10, 11:8, 6:11, 11:6).

Отметим, что ранее россияне никогда не становились чемпионами Европы в одиночных разрядах. Лучшим результатом до этого турнира были бронзовые медали Ирины Котихиной (2007) и Полины Михайловой (2015).



После своего успеха Абраамян высказалась по поводу не звучавшего гимна – россияне выступали под эгидой Международной федерации:

«Большая гордость принести эту победу стране. Честно говоря, очень грустно, что не было гимна на пьедестале. Но тем не менее мы знаем, что эта победа наша. Просто хочу поздравить всех россиян с этой победой», – сказала Абраамян ТАСC.



Абраамян – 23 года.