В Татарстане избрали пять мировых судей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пять мировых судей Татарстана избрали сегодня на 25-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва. Кандидатов на должность представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Все граждане прошли предусмотренные законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют высокой должности мирового судьи. Препятствий к их избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Регина Шигапова на судебный участок № 1 по Аксубаевскому району, Оксана Развалова на судебный участок № 1 по Дрожжановскому району, Радик Гараев на судебный участок № 4 по Елабужскому району, Диляра Ахметханова на судебный участок № 1 по Московскому району Казани, Гульназ Садыкова на судебный участок № 2 по Нижнекамскому району.

В работе заседания принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.