18-летний парень из Марий Эл оказался агентом украинской разведки

18-летнего жителя Республики Марий Эл задержали сотрудники ФСБ. Молодого человека подозревают в государственной измене.

По данным правоохранителей, парень через интернет связался с представителем главного управления разведки Украины (ГУР). За деньги он собрал и передал сведения о местах дислокации объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу, передает ТАСС.