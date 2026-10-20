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Происшествия 20 октября 2026 09:57

18-летний парень из Марий Эл оказался агентом украинской разведки

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18-летнего жителя Республики Марий Эл задержали сотрудники ФСБ. Молодого человека подозревают в государственной измене.

По данным правоохранителей, парень через интернет связался с представителем главного управления разведки Украины (ГУР). За деньги он собрал и передал сведения о местах дислокации объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу, передает ТАСС.

#госизмена #Марий Эл #шпионаж
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