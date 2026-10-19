Более 100 школьников России приняли участие в космической смене в Казани

Более 100 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 40 регионов России приняли участие во Всероссийской космической смене «Дежурный по планете», которая прошла в Татарстане с 9 по 16 октября. Участники разрабатывали инженерные решения и работали над исследовательскими задачами в сфере космических технологий.

Программа объединила финалистов всероссийских конкурсов по космической робототехнике, спутниковым технологиям, дистанционному зондированию Земли и искусственному интеллекту. В течение восьми дней школьники работали в командах под руководством наставников и экспертов российских университетов, научных организаций и технологических компаний.

Участники разрабатывали прототипы и алгоритмы, анализировали спутниковые данные и создавали цифровые решения. Работа велась по семи направлениям, включая космическую робототехнику, ракетостроение, спутниковый мониторинг, управление космическими аппаратами и применение искусственного интеллекта.

Смена стала финальным этапом программы «Дежурный по планете», реализуемой в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Ее цель – выявление и поддержка талантливых школьников, развитие инженерных и ИТ-компетенций, а также вовлечение молодежи в разработку перспективных космических технологий.

Организацию смены в Татарстане обеспечивали Министерство образования и науки республики и АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» во взаимодействии с федеральными организаторами и партнерами программы.

Итоги смены подвели 16 октября: финалисты представили экспертному жюри результаты командной работы и разработанные проекты.