В Казани пройдет очный этап фестиваля-конкурса «Голоса Победы»

Очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы» состоится 26 октября в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в Казани. Проект проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщили в Министерстве культуры РТ.

В конкурсе примут участие вокалисты в возрасте от 5 до 17 лет, проживающие в республике. Среди них – дети участников специальной военной операции и военнослужащих, ветеранов боевых действий и Героев России, а также волонтеры.

Юные исполнители выступят на одной сцене с приглашенными артистами, среди которых заслуженная артистка России Варвара, Елизавета Долженкова и Яна Вайновская. Главным режиссером проекта стал режиссер высшей категории Государственного Кремлевского дворца Илья Глазунов.

Для участников также организуют занятия с профессиональными педагогами и работу с наставниками. Победители получат возможность представить Татарстан на юбилейном, пятом гала-концерте «Голоса Победы» в Москве, который покажут на федеральном телеканале.

В Год единства народов России проект проводится в Татарстане впервые.