Стали известны победители фотоконкурса «А у нас на грядке...»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана объявляет итоги фотоконкурса «А у нас на грядке...».

В финальном голосовании, которое проходило на сайте агентства с 15 по 19 октября, приняли участие более 2000 человек. По его результатам определились три победителя.

Напомним, на конкурс поступило более 30 работ из разных городов и сел республики. Жители присылали фотографии гигантских овощей, плодов необычной формы, экзотических культур и домашних заготовок. Экспертный состав «Татар-информа» отобрал 10 финалистов, которые и боролись за призовые места.

По итогам народного голосования первое место занял Михаил Ажимов из села Антоновка Камско-Устьинского района, представивший тыкву весом 240 килограммов. Работа набрала 608 голосов (30% от общего числа).

Фото с личной страницы «ВКонтакте» Михаила Ажимова

Второе место – у Оксаны Кутарановой из Набережных Челнов. Ее коллекция закруток набрала 476 голосов (23%).

Фото с личной страницы «ВКонтакте» Оксаны Кутарановой

Третье место с небольшим отрывом завоевала Наталья Сахибгареева из села Антоновка Камско-Устьинского района с удивительной клубникой в виде сердца. Работа набрала 452 голоса (22%).

Фото с личной страницы «ВКонтакте» Натальи Сахибгареевой

Победители, занявшие первые три места, получат призы от «Татар-информа», Союза садоводов Татарстана и Татарского Книжного издательства.

Организатор конкурса благодарит всех участников за активность. Пусть ваш урожай удивляет вас каждый сезон!