С 2027 года детям до 14 лет потребуется отдельный загранпаспорт

Оформлять отдельный загранпаспорт для детей младше 14 лет россиянам потребуется с 1 января 2027 года. С этого дня перестанут вносить сведения о детях в загранпаспорта старого образца, сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Ранее сделанные в таких документах отметки сохранят силу до окончания срока действия соответствующего загранпаспорта. При этом новые записи о детях в документы старого образца вноситься уже не будут.

«С этой даты гражданам необходимо будет оформлять детям в возрасте до 14 лет личные загранпаспорта», – сказал Машаров.

Сейчас ребенок младше 14 лет может путешествовать за границу с родителем, если его данные указаны в пятилетнем загранпаспорте взрослого и правила страны назначения это позволяют. Такой порядок, в частности, применяется при поездках в Египет, Таиланд и Турцию. Для въезда в ОАЭ ребенку уже сейчас требуется отдельный документ.

По словам эксперта, возможность вписывать детей в загранпаспорта родителей в последние годы стала использоваться реже, поскольку родители чаще оформляют им собственные документы.