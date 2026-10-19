Отель или музей: что ждет усадьбу Стахеевых в Нижнекамске за полмиллиарда

У усадьбы Стахеевых в поселке Красный Ключ Нижнекамского района появился инвестор. Предварительная стоимость реставрации оценивается минимум в 500 млн рублей. О планах восстановить особняк конца XIX века и определить его будущее назначение мэр Нижнекамска Радмир Беляев рассказал на деловом понедельнике.





На реставрацию усадьбы Стахеевых в нижнекамском поселке Красный Ключ потребуется не менее 500 млн рублей

Рендер из презентации / пресс-служба Нижнекамского района РТ

У усадьбы появился инвестор

На деловом понедельнике мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о новом этапе восстановления усадьбы Стахеевых в поселке Красный Ключ. По его словам, к проекту подключился предприниматель из Набережных Челнов Сергей Рачков, который приобрел объект культурного наследия за символическую сумму – один рубль.

Предварительно на реставрацию потребуется не менее 500 млн рублей. Точную стоимость определят после разработки концепции и уточнения объема работ.

«На прошлой неделе сделали еще один важный шаг к цели по реставрации усадьбы Стахеевых. К проекту восстановления исторического здания подключился инвестор – предприниматель Сергей Рачков», – сообщил Беляев.

Начать реставрационные работы планируют весной 2027 года. При этом окончательное решение о том, как будет использоваться здание, пока не принято. «Среди вариантов – музейное пространство, бутик-отель и площадка для культурных мероприятий», – рассказал мэр.

В 2025 году специалисты приступили к проектированию реставрационных работ Фото: © пресс-служба Нижнекамского района РТ

Дача купеческой семьи

Усадьба расположена в поселке Красный Ключ на берегу Камы. Ее история началась в конце XIX века, когда купец Иван Стахеев построил особняк для своей дочери. Позднее здание стали называть особняком Чикиных – по фамилии ее мужа.

В доме сохранились детали, которые представляют историческую ценность: старинные немецкие камины, плитка Ушковского завода, лепнина и декоративные элементы. Для реставраторов важно не просто привести здание в порядок, но и сохранить то, что осталось от первоначального интерьера.

«Наша задача – сохранить их и вернуть зданию достойный исторический облик», – отметил мэр, говоря об уникальных элементах усадьбы.

После революции особняк перестал быть частной усадьбой. В разные годы здесь размещались детский сад, школа продленного дня, отделение милиции, а последним учреждением стала администрация поселка. После ее переезда в новое здание дом опустел и постепенно начал разрушаться.

В июне 2021 года в усадьбе произошел крупный пожар: огонь повредил кровлю Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожары и отложенная реставрация

История бывшей дачи Стахеевых связана и с пожарами, и с неоднократными попытками восстановить исторический комплекс. В 1967 году сгорел деревянный дом отдыха, который работал на территории бывшей дачи. Позднее предпринимались попытки отстроить его заново, но завершить задуманное не удалось. Каменный особняк сохранился, однако тоже пережил несколько тяжелых периодов.

В 2017 году местные власти выкупили здание, а в 2018-м его включили в программу сохранения культурного наследия «Мирас». Рассматривалась идея создать здесь музей купеческого быта, но до полноценной реставрации дело не дошло.

В июне 2021 года в усадьбе произошел крупный пожар: огонь повредил кровлю, после происшествия сохранилась примерно треть крыши. Тогда стоимость восстановления оценивали примерно в 300 млн рублей. В последующие годы власти вновь возвращались к проекту, обсуждали варианты финансирования и будущего использования здания.

В 2025 году специалисты приступили к проектированию реставрационных работ. А в июне 2026 года стало известно о планах приспособить усадьбу под культурно-рекреационный центр: проект предусматривает восстановление фасадов, террас, смотровой башни и купола. Эти решения относятся к проектной документации; окончательный вариант использования здания предстоит согласовать.

Будущее усадьбы зависит от того, какую функцию ей отведут после реставрации Рендер из презентации / пресс-служба Нижнекамского района РТ

Музей, отель или площадка для мероприятий

Будущее усадьбы зависит от того, какую функцию ей отведут после реставрации. Музейное пространство позволит рассказывать об истории купеческой семьи и Красного Ключа. Бутик-отель может дополнить туристическую инфраструктуру поселка, а площадка для культурных мероприятий – стать местом проведения выставок и встреч.

Красный Ключ уже привлекает туристов, в том числе прибывающих на теплоходах и «метеорах». Восстановленная усадьба могла бы дополнить существующие маршруты и стать еще одной точкой притяжения на берегу Камы.

«Красный Ключ – одно из красивейших мест нашего района», – подчеркнул Радмир Беляев. По словам мэра, муниципалитет будет сопровождать проект и помогать решать организационные вопросы.

После реставрации попасть сюда смогут и туристы, и местные жители Рендер из презентации / пресс-служба Нижнекамского района РТ

Усадьбу откроют для посещения

Сейчас усадьба Стахеевых закрыта для посетителей. После реставрации попасть сюда смогут и туристы, и местные жители.

«Самое главное, что усадьба будет открыта для посещения туристами и нашими жителями. И мы там наведем полный порядок», – сказал Беляев.

Мэр также напомнил о вкладе купеческой семьи Стахеевых в историю страны и выразил надежду, что договоренности удастся воплотить в жизнь.

«Я искренне рад, что удалось договориться, и буду еще больше рад, когда все планы сбудутся и получится хороший культурный туристический объект», – заключил он.