В Казани лишь 10% объявлений об аренде жилья содержат запреты для жильцов

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В Казани только в каждом десятом объявлении о сдаче квартиры в аренду указаны ограничения для жильцов. Это наименьший показатель среди городов-миллионников России, следует из исследования факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ).

В целом по городам-миллионникам такие условия содержатся в 23,5% объявлений об аренде жилья. Чаще всего собственники запрещают проживать с домашними животными – это ограничение указано в 17,9% объявлений.

Еще в 1,3% объявлений допускается проживание с питомцами при определенных условиях, например с небольшим животным или за дополнительную плату. При этом прямое разрешение на проживание с животными содержится лишь в 3,5% объявлений, рассказал РИА Недвижимость представитель факультета права ВШЭ.

Второе по распространенности ограничение касается курения: запрет на него указан в 7% объявлений. Не разрешают проживать с детьми в 3,5% случаев. При этом в 77% таких объявлений одновременно запрещено держать домашних животных.

Условия, связанные с семейным положением арендаторов, встречаются в 2,3% объявлений, с количеством жильцов – в 1,6%. В 64% объявлений с ограничением числа проживающих собственники требуют, чтобы квартиру снимали не более двух человек. Ограничения по полу арендаторов указаны в 0,7% объявлений, по гражданству – в 0,1%.

Среди городов-миллионников по доле объявлений с ограничениями лидирует Санкт-Петербург – 32%. В Омске этот показатель составляет 30%, в Челябинске – 28%, в Москве – 25%. В Уфе ограничения встречаются в 12% объявлений.

Для студий и однокомнатных квартир условия, ограничивающие проживание, указаны в 25% объявлений, для квартир с тремя комнатами и более – в 15%. В самых дорогих квартирах ограничения встречаются реже – в 18% объявлений, тогда как в остальных доля составляет 23–25%.

Декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что собственники часто устанавливают ограничения, стремясь сохранить жилье в хорошем состоянии. Однако договорные условия не могут отменять права, гарантированные законом.

«Например, статья 679 Гражданского кодекса прямо предусматривает: для вселения несовершеннолетних детей к нанимателю согласие наймодателя не требуется. Поэтому, если человек уже законно снимает квартиру, условие “без детей” не может лишить его права вселить своего несовершеннолетнего ребенка», – пояснил Вадим Виноградов.