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Общество 19 октября 2026 10:53

В России создали более 15,8 тыс. домовых чатов в «Максе»

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В России создали 15 807 домовых чатов в национальном мессенджере «Макс». Об этом сообщили в канале Минстроя РФ по итогам совещания с регионами и главными распорядителями бюджетных средств.

С 1 сентября 2026 года управляющие компании обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через «Макс».

Домовые чаты позволяют сообщать о проблемах с общим имуществом, направлять заявки и напрямую взаимодействовать с управляющими компаниями.

#мессенджер Max
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