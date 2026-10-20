Шпак: открытая АСУ ТП станет обязательным стандартом для промышленности

Открытая архитектура автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) станет обязательным индустриальным стандартом для промышленных предприятий и разработчиков. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак на III Всероссийском форуме «Промышленная автоматизация», который проходит в Казани 20 и 21 октября.

«Отдельно хочу еще раз обратить ваше внимание, что концепция открытой АСУ ТП станет обязательным индустриальным стандартом и для пользователей, и для производителей, разработчиков, которые хотят попасть в инфраструктуру пользователя со своими решениями», – сказал Шпак.

По словам замминистра, открытая архитектура обеспечит совместимость решений разных производителей без привязки к одному поставщику. Это позволит развивать отечественные разработки в области промышленной автоматизации и укреплять технологический суверенитет.

При этом открытость не предполагает раскрытия исходного кода или внутреннего устройства продуктов. Речь идет о стандартизации совместимости внешних интерфейсов и информационных протоколов. Ожидается, что произойдет унификация электронных компонентов, из которых будут создаваться компоненты большой АСУ ТП.

«Ноу-хау, алгоритмы, конструктивные решения сохраняются в качестве интеллектуальной собственности самих разработчиков и остаются предметом технического соревнования на этой общей платформе за внимание пользователей», – пояснил Шпак.

Он отметил, что государство намерено обеспечить долгосрочный спрос на отечественные компоненты АСУ ТП. Объем рынка до 2030 года оценивается в сумму от 1 трлн до более чем 2 трлн рублей.

Для участников Национальной платформы промышленной автоматизации (НППА) предусмотрены льготное финансирование и поддержка спроса.

«Вы формируете масштабный заказ на основе унифицированных требований к компонентам открытой АСУ ТП, к электронной компонентной базе. Мы, как государство, обеспечиваем справедливость, прозрачность и выполнение этих правил, при необходимости мотивируя и стимулируя участников для более быстрого движения по этой дороге», – заявил замминистра.